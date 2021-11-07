В Мехико жертвами крупной дорожной аварии стали девятнадцать человек

Грузовик протаранил шесть автомобилей на трассе, соединяющей столицу Мексики с крупным городом Пуэбла. В Управлении федеральных дорог и мостов сообщили, что несколько машин полностью сгорели. По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ тормозов у грузовика. Его водитель также погиб. После ДТП движение по трассе было перекрыто в обоих направлениях.