В Мехико жертвами крупной дорожной аварии стали девятнадцать человек

Грузовик протаранил шесть автомобилей на трассе, соединяющей столицу Мексики с крупным городом Пуэбла. В Управлении федеральных дорог и мостов сообщили, что несколько машин полностью сгорели. По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ тормозов у грузовика. Его водитель также погиб. После ДТП движение по трассе было перекрыто в обоих направлениях.
Самое обсуждаемое
Напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве оказались уроженцами Закавказья, изначально эта информация опровергалась Депутат Госдумы от «Единой России», глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев сказал, что будет добиваться принятия закона о запрете указывать национальность преступников в СМИ…
Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! Мне, как и любому кавказцу, надоело это вечное обвинение по любому происшествию. Несколько дней называли подравшихся в Ватутинках уроженцами республик СКФО. Ни одно продажное СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни…
РФ экспортирует в Европу не только нефть и газ, она экспортирует коррупцию. Мы видим, что полезные идиоты на Западе сражаются против того, против чего легко сражаться: глобальное потепление, системный расизм, патриархальный сексизм. Что касается Кремля, то в данном случае перед ним капитулировали…
Популярное за неделю
Напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве оказались уроженцами Закавказья, изначально эта информация опровергалась Депутат Госдумы от «Единой России», глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев сказал, что будет добиваться принятия закона о запрете указывать национальность преступников в СМИ…