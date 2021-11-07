В Новой Зеландии с сегодняшнего дня вступает в силу закон об эвтаназии

Чтобы избежать нарушений, в правительстве Новой Зеландии создали специальный комитет. В него вошли специалисты по медицинской этике и паллиативной помощи. Они должны будут анализировать все данные и отчеты врачей, а затем направлять их в минздрав. Этот независимый механизм проверки, по словам чиновников, станет одной из гарантий, обеспечивающих выполнение строгих условий закона. Процедуру, как говорят медики, будет финансировать Минздрав, ей смогут воспользоваться все граждане страны, которым по прогнозам специалистов, осталось жить не более полугода. В ведомстве также разработали правила, по которым производится эвтаназия, там же планируют контролировать их соблюдение.

Закон, легализующий процедуру был принят парламентом Новой Зеландии два года назад. Для вступления в силу он должен был получить одобрение большинства жителей страны во время референдума. В ходе плебисцита инициатива получила одобрение более 65% новозеландцев.

Несколько дней назад парламент Португалии вновь одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию. Документ несколько раз своим решением блокировал Конституционный суд страны.