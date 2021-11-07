Куба отменяет сегодня обязательный карантин для иностранных туристов

Руководство республики переходит к первому этапу полного возобновления работы туристического бизнеса в стране — теперь отдыхающим по прибытию больше не нужно будет находиться на изоляции в отеле в течение пяти дней, как раньше.

Следующий этап — 15-ого ноября, когда власти планируют открыть границы. Для визита необходимо будет предъявить международный сертификат, свидетельствующий о прохождении полного курса вакцинации. Те, у кого нет такого документа, будут обязаны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Внутренний туризм разрешат в тот же день. Как утверждали в руководстве страны, к 15-ому числу две дозы прививки от ковида должны будут получить уже более 90 процентов населения страны.

Для вакцинации Куба использует собственные препараты Abdala и Soberana.