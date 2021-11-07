На премьер-министра Ирака совершено покушение

Покушение на главу иракского правительства Мустафу аль-Кадими было совершено минувшей ночью, когда он находился в своей резиденции в Багдаде. Местные власти уверяют, что премьер в результате по меньшей мере одного взрыва не пострадал. При этом иракские СМИ сообщают об обратном: он ранен и госпитализирован, как и несколько охранников.

Бомбу на место доставил так называемый дрон-камикадзе. Кем он управлялся, неизвестно. В своем Twitter премьер-министр призвал всех к спокойствию и сдержанности «во имя Ирака».

Как передает агентство Reuters, рядом с резиденцией аль-Кадими расположены и другие правительственные здания, а также иностранные посольства. Работающие в них дипломаты рассказали, что слышали не только взрыв, но и стрельбу.

Ответственность за покушение пока никто на себя не взял. Могла ли атака быть связана с прошедшими около месяца назад парламентскими выборами, результаты которых вызвали протест сторонников проигравших политических сил, неизвестно.

Власти США уже назвали покушение на премьер-министра Ирака терактом и предложили помощь в расследовании.