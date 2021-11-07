В Канаде поднимут государственные флаги, которые были приспущены после того, как обнаружили захоронения детей индейцев

В Канаде сегодня поднимут государственные флаги, которые были приспущены после того, как в стране обнаружили массовые захоронения детей индейцев. Эта находка шокировала население страны.

Эта находка шокировала население страны.

Флаги Канады на всех федеральных зданиях по решению властей приспустили в конце мая. После того как на территории бывшей школы-интерната для детей индейцев в городе Камлупс нашли больше двухсот безымянных могил с телами несовершеннолетних. Общественность потребовала провести раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из них закрыли четверть века назад.

Позже в разных провинциях Канады нашли ещё около тысячи могил рядом с бывшими интернатами для детей индейцев, Никогда до этого в истории страны флаги на госучреждениях не были приспущены больше пяти месяцев. Власти это объяснили необычайным чувством утраты.

Управлением школ-интернатов для детей из коренного населения Канады с середины XIX-го и до конца 60-х годов прошлого века занималась Римско-католическая церковь. Воспитанников заставляли принимать христианство, им запрещали говорить на родном языке. Дети, с которыми плохо обращались, часто голодали и умирали от инфекций. По последним данным, погибли более 3 тысяч человек.

Флаги снова приспустят завтра в честь Дня ветеранов из числа коренных народов, который отмечают в Канаде. На следующий день их поднимут снова, а приспустят в четверг в День поминовения, отмечает агентство ТАСС.