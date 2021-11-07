По всей стране сегодня пройдут акции, организуемые коммунистами к годовщине Октябрьской революции

Об этом сообщил «Эху Москвы» секретарь ЦК КПРФ по информационной работе Александр Ющенко.

Александр Ющенко отметил, что акции будут проходить в строгом соблюдении с санитарно-эпидемиологическими нормами из-за коронавируса.