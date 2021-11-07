По всей стране сегодня пройдут акции, организуемые коммунистами к годовщине Октябрьской революции

Об этом сообщил «Эху Москвы» секретарь ЦК КПРФ по информационной работе Александр Ющенко.
Александр Ющенко отметил, что акции будут проходить в строгом соблюдении с санитарно-эпидемиологическими нормами из-за коронавируса.
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Об этом сообщил «Эху Москвы» секретарь ЦК КПРФ по информационной работе Александр Ющенко.
Александр Ющенко отметил, что акции будут проходить в строгом соблюдении с санитарно-эпидемиологическими нормами из-за коронавируса.
Напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве оказались уроженцами Закавказья, изначально эта информация опровергалась Депутат Госдумы от «Единой России», глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев сказал, что будет добиваться принятия закона о запрете указывать национальность преступников в СМИ…
Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! Мне, как и любому кавказцу, надоело это вечное обвинение по любому происшествию. Несколько дней называли подравшихся в Ватутинках уроженцами республик СКФО. Ни одно продажное СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни…
РФ экспортирует в Европу не только нефть и газ, она экспортирует коррупцию. Мы видим, что полезные идиоты на Западе сражаются против того, против чего легко сражаться: глобальное потепление, системный расизм, патриархальный сексизм. Что касается Кремля, то в данном случае перед ним капитулировали…
Напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве оказались уроженцами Закавказья, изначально эта информация опровергалась Депутат Госдумы от «Единой России», глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев сказал, что будет добиваться принятия закона о запрете указывать национальность преступников в СМИ…