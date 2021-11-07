Группа подростков в Хабаровском крае жестоко избила школьника

Они засняли происходящее, видео попало в сеть. На кадрах видно, как толпа избивает мальчика ногами по лицу, сопровождая это нецензурной бранью под плач ребенка.

Правоохранительные органы региона начали проверку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ее результатах. Информация о состоянии здоровья ребенка не уточняется.

Детский омбудсмен края Виктория Трегубенко сказала РИА, что в курсе происшествия, отметив, что все структуры работают.