В России сегодня вспоминают Парад 1941 года на Красной площади

Столичный Музей Победы запустит специальную выставку в память о 7 ноября 1941 года. В частности, зрителям будет представлена экспозиция «Парад, изменивший историю». Там можно увидеть значимые документы, связанные непосредственно с торжественным шествием, а также фотографии и видеокадры. Отдельно будет представлена кинохроника парада. Посетителям музея предложат и онлайн-программу, в которую войдет тест на самопроверку знаний и фактов о Военном параде, подкаст и фильм.

События 41-го года вспоминают и в Ставрополе, где местный музей подготовил экспозицию о тысячах ставропольцев, участвовавших в боях за Москву.

Парад 7 ноября 1941 года проводился в разгар битвы за столицу. Он готовился в условиях строжайшей секретности под названием «Операция войск московского гарнизона». Он был призван показать твердость духа бойцов и командиров Красной армии и вдохновить советских людей записываться на фронт добровольцами.

Из-за угрозы распространения коронавируса в музеи могут попасть только те граждане, которые прошли курс иммунизации от опасной инфекции или имеют отрицательный ПЦР-тест.