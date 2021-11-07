Российские теннисистки впервые за 13 лет выиграли Кубок Билли Джин Кинг. Россиянки обыграли команду Швейцарии в финальном матче женского теннисного турнира, который проходил в Праге. Дарья Касаткина в первой встрече переиграла Джил Тайхман, во второй Людмила Самсонова победила Белинду Бенчич.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации. Его переименовали в прошлом году в честь теннисистки сборной США, которая победила в самом первом розыгрыше кубка.

Для России победа на этом турнире стала пятой в истории. Еще семь раз национальная команда выходила в финал турнира.