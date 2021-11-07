В НАСА подтвердили возможность организации перекрестных полетов с Россией. Это означает отправку в космос российский и американских космонавтов и астронавтов на кораблях друг друга. Об этом заявил в ходе онлайн-конференции глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможности достижения договоренностей между НАСА и Роскосмосом о перекрестных полетах. В частности, глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин говорил, что не видит пока в них необходимости, но не исключал обсуждения этой темы с американскими партнерами.