Российские судебные приставы начали принудительно взыскивать с Telegram штрафы на общую сумму 5 млн рублей. Они были наложены за отказ компании удалить запрещенную в России информацию. Как говорится в электронном банке данных исполнительных производств, начатая процедура касается двух решений Мирового судебного участка Таганского района Москвы. На основании каждого из них на Telegram был наложен штраф в 2,5 млн рублей. Ранее мессенджер был оштрафован на 35 млн за отказ удалить запрещенный контент. В законную силу вступили два постановления, сроки их добровольного погашения истекли 24 октября и 7 ноября.