Власти Ирака сообщили о покушении на премьер-министра страны Мустафу аль-Каземи. Он не пострадал. По данным сил безопасности Ирака, на резиденцию главы правительства в укрепленной Зеленой зоне Багдада была совершена атака с помощью начиненного взрывчаткой беспилотника. Два представителя правительства Ирака подтвердили агентству Рейтер, что в резиденции премьера произошел по меньшей мере один взрыв, и что сам премьер цел. Как сообщил телеканал «Аль-Хадас», ранены 10 охранников, зданию нанесен материальный ущерб.

В строго охраняемой «зеленой зоне» Багдада расположены правительственные учреждения и иностранные посольства. Проживающие там дипломаты сказали, что слышали взрывы и стрельбу. Ответственность за предполагаемое покушение пока никто на себя не взял.