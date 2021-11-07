Синоптики предупредили о начале легких морозов в Москве. Заметное понижение температуры произойдет во вторник, она станет отрицательной — минус 2-4 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Похолодание продолжится и в среду. Этот день станет самым холодным на грядущей неделе. Ночная температура прогнозируется в диапазоне от 0 до -6, дневная — -2…+3. Кроме того, по словам синоптика, во вторник в Москву придут осадки в виде мокрого снега, однако в среду погода будет солнечной.

В понедельник температура еще будет положительной — 5-7 градусов тепла.