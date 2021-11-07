Основатель Tesla Илон Маск спросил в Twitter, стоит ли ему продать 10% акций компании. На данный момент более половины пользователей проголосовали за продажу. Свой вопрос американский предприниматель объяснил тем, что «в последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов». Он отметил, что ниоткуда не берет зарплату наличными или бонусы. У него есть только акции, поэтому единственный способ для него лично платить налоги — это продавать акции. Маск обещал придерживаться итогов голосования. Участвовать в опросе могут не только 62,5 миллиона подписчиков миллиардера, но и другие пользователи соцсети.

В начале ноября Маск стал первым человеком в истории, состояние которого превысило 300 миллиардов долларов.