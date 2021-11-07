Власти Колумбии сообщили о задержании организатора покушения на президента страны Ивана Дуке. Им оказался бывший член распущенной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра национальной обороны страны. По его словам, поймать подозреваемого удалось благодаря операции, которую провела армия

совместно с ВВС и полицией.

В середине июня неизвестные подорвали две машины со взрывчаткой на территории военной базы в Кукуте. 44 человека получили ранения. После этого был обстрелян вертолет, на борту которого находились президент, министр национальной обороны и глава МВД. Никто не пострадал. Ранее колумбийское руководство сообщило о задержании 10 подозреваемых в организации покушения. Среди них было несколько бывших военных.