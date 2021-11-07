Атака совершена на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в Багдаде. Он не пострадал, передает агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности. В Twitter аль-Каземи говорится, что с ним все в порядке. Он призвал всех к спокойствию и Сдержанности. По данным иракского агентства Shafaq, пострадали трое представителей охраны. По информации органов безопасности, атака совершена с помощью заминированного беспилотника.
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