Атака совершена на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи в Багдаде. Он не пострадал, передает агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности. В Twitter аль-Каземи говорится, что с ним все в порядке. Он призвал всех к спокойствию и Сдержанности. По данным иракского агентства Shafaq, пострадали трое представителей охраны. По информации органов безопасности, атака совершена с помощью заминированного беспилотника.