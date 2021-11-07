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03:08, 07 ноября 2021

Газета The Indian Times составила список городов, которым грозит наводнение

Газета The Indian Times составила список городов, которым грозит наводнение. На первом месте оказался Амстердам. Столице Нидерландов потоп угрожает к 2030 году, пишет издание на основе данных карты организации Climate Central, которая занимается изучением климата. Наряду с Амстердамом потоп грозит еще двум городам в Нидерландах, которые находятся в так называемой «нижней стране», — Роттердам и Гаага. На втором месте город Басра в Ираке. Следом идет Новый Орлеан в США. Венеция расположилась на четвертом месте. Каждый год город уходит под воду на два метра. На пятом месте находится Хошимин, крупнейший город во Вьетнаме. На последнем, шестом, месте расположился город Кольката в Индии. Как пишет газета, город может уйти под воду до 2030 года.


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