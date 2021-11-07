Газета The Indian Times составила список городов, которым грозит наводнение. На первом месте оказался Амстердам. Столице Нидерландов потоп угрожает к 2030 году, пишет издание на основе данных карты организации Climate Central, которая занимается изучением климата. Наряду с Амстердамом потоп грозит еще двум городам в Нидерландах, которые находятся в так называемой «нижней стране», — Роттердам и Гаага. На втором месте город Басра в Ираке. Следом идет Новый Орлеан в США. Венеция расположилась на четвертом месте. Каждый год город уходит под воду на два метра. На пятом месте находится Хошимин, крупнейший город во Вьетнаме. На последнем, шестом, месте расположился город Кольката в Индии. Как пишет газета, город может уйти под воду до 2030 года.