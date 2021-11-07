Шотландская полиция задержала более 20 экоактивистов в ходе многотысячной акции в Глазго против изменения климата. Они использовали пиротехнические средства и задержали шествие, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Масштабные протесты прошли в пятницу и субботу в Глазго, где в эти дни проходит сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. По оценке шотландских экологов, в шествии приняли участие более 100 тысяч человек. В городе были перекрыты дороги и введены ограничения для обеспечения безопасности.