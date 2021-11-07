Ирландская полиция задержала британца, который угрожал депутату парламента Великобритании. Об этом сообщает газета Irish News. По ее данным, мужчина позвонил в октябре представительнице Лейбористской партии и сказал, что собирается ее убить. Впоследствии британская полиция связалась с ирландской и передала сведения о злоумышленнике. В задержании принимали участие 15 полицейских. Они доставили подозреваемого в участок на допрос. Полиция Ирландии подтвердила информацию о задержании 41-летнего мужчины. Угрозы, по данным СМИ, поступили лейбористке 18 октября — через несколько дней после громкого убийства британского парламентария Дэвида Эймесса.
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