Ирландская полиция задержала британца, который угрожал депутату парламента Великобритании. Об этом сообщает газета Irish News. По ее данным, мужчина позвонил в октябре представительнице Лейбористской партии и сказал, что собирается ее убить. Впоследствии британская полиция связалась с ирландской и передала сведения о злоумышленнике. В задержании принимали участие 15 полицейских. Они доставили подозреваемого в участок на допрос. Полиция Ирландии подтвердила информацию о задержании 41-летнего мужчины. Угрозы, по данным СМИ, поступили лейбористке 18 октября — через несколько дней после громкого убийства британского парламентария Дэвида Эймесса.