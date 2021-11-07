Рамзан Кадыров призвал принять меры в отношении СМИ, которые подчеркивают национальность правонарушителей

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал администрацию президента принять меры в отношении СМИ, которые подчеркивают национальность нарушителей. Из-за дискриминации кавказцев в средствах массовой информации может вырасти поколение россиян, которые будут считать Кавказ отдельным государством, написал Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, в России «действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова», и спецслужбам нужно найти их, «пока их не найдет оскорбленный ими до предела человек и не совершит преступление, защищая свою честь и достоинство». Кадыров также раскритиковал главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, которая, комментируя драку в Новой Москве, написала, что «все эти «приезжие» и «лица кавказской национальности» допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской». Глава Чечни, обращаясь к Симоньян, назвал ее «уроженкой Кавказа» и предложил «главреду серьезного, авторитетного СМИ проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме».