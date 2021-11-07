Российский фигурист Михаил Коляда завоевал серебро на этапе Гран-при в Турине. Золото выиграл японец Юма Кагияма, бронзу — итальянец Даниэль Грассль. Россияне Петр Гуменник и Дмитрий Алиев заняли восьмое и девятое места соответственно. Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, трехкратным чемпионом России. Следующий этап Гран-при пройдет 12-14 ноября в Токио.