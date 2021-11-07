Президентские и парламентские выборы пройдут в Никарагуа. Согласно последним опросам общественного мнения, около 75% избирателей собираются поддержать действующего президента Даниэля Ортегу, который баллотируется в пятый раз, и выдвинувшую его партию «Сандинистский фронт национального освобождения». Избранный президент вступит в должность 10 января на пятилетний срок.

Власти пообещали в ходе выборов строго соблюдать меры профилактики заражения коронавирусом. Для обеспечения безопасности будут задействованы около 15 тысяч военнослужащих. Следить за ходом голосования будут более 200 иностранных, в том числе российских, наблюдателей.