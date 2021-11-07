Глава МИД Ливии Наджла Мангуш отстранена от работы после решения выдать США фигуранта «дела Локерби». Ее обвинили в превышении служебных полномочий. Ей также запретили выезд из страны. Об этом сообщил ТАСС источник в Правительстве национального согласия.

На минувшей неделе Триполи объявил о готовности экстрадировать в Соединенные Штаты бывшего сотрудника ливийской разведки Абу Аджилу Масуда по обвинению в причастности ко взрыву американского самолета над Шотландией в декабре 1988 года. В результате теракта погибли 270 человек.