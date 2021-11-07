Глава МИД Ливии Наджла Мангуш отстранена от работы после решения выдать США фигуранта «дела Локерби». Ее обвинили в превышении служебных полномочий. Ей также запретили выезд из страны. Об этом сообщил ТАСС источник в Правительстве национального согласия.
На минувшей неделе Триполи объявил о готовности экстрадировать в Соединенные Штаты бывшего сотрудника ливийской разведки Абу Аджилу Масуда по обвинению в причастности ко взрыву американского самолета над Шотландией в декабре 1988 года. В результате теракта погибли 270 человек.
Глава МИД Ливии Наджла Мангуш отстранена от работы после решения выдать США фигуранта «дела Локерби»
Глава МИД Ливии Наджла Мангуш отстранена от работы после решения выдать США фигуранта «дела Локерби». Ее обвинили в превышении служебных полномочий. Ей также запретили выезд из страны. Об этом сообщил ТАСС источник в Правительстве национального согласия.