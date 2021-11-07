Российские приставы завели первые дела о принудительном взыскании с мессенджера Telegram штрафов на 5 миллионов рублей. Они были наложены за отказ удалить контент, противоречащий российскому законодательству. В середине сентября в пресс-службе Таганского суда сообщили «Интерфаксу», что Telegram до 24 октября может в добровольном порядке погасить задолженности по штрафам, наложенным судом. В противном случае материалы будут направлены в службу судебных приставов.

С начала года сумма общих штрафов, назначенных Telegram, составила порядка 40 миллионов рублей, однако часть решений обжалованы и не обязательны для исполнения, так как могут быть отменены апелляционной инстанцией.