108 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне. Еще 92 получили ранения и находятся в больницах. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями африканского государства.

По сообщениях местных СМИ, бензовоз столкнулся с грузовиком на оживленном перекрестке в жилом квартале столицы страны Фритауне. В результате ДТП произошла утечка топлива. Люди бросились его собирать. В какой-то момент произошел взрыв и начался пожар. Большинство погибших сгорели заживо. В числе жертв также оказались мотоциклисты, водители и пассажиры автомобилей, находившихся неподалеку.

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био выразил свои соболезнования семьям погибших. Он также объявил об отмене своей поездки на саммит Экономического сообщества стран Западной Африки, который состоится сегодня в Гане.