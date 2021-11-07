Грузинская оппозиция потребовала госпитализировать экс-президента Михаила Саакашвили в гражданскую клинику

Грузинская оппозиция потребовала от властей госпитализировать бывшего президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Если за 24 часа этого не произойдет сторонники политика грозятся устроить в понедельник масштабный митинг. Вся Грузия соберется на площади Свободы* в Тбилиси, заявил глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Накануне акция протеста состоялась у Руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили. Его задержали 1 октября, когда он впервые за несколько лет вернулся на родину, и арестовали по ранее заочно вынесенному приговору. В тюрьме экс-президент объявил голодовку.

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