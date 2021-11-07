Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил потери мировой экономики из-за коронавируса от 4 до 10 трлн долларов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил потери мировой экономики из-за пандемии коронавируса от 4 до 10 триллионов долларов. Значительная их часть придется на бюджеты регионов и муниципалитетов. Об этом он заявил в видеообращении к участникам III Международного муниципального форума стран БРИКС. По мнению Кудрина, системы здравоохранения по всему миру оказались не готовы к «глобальным потрясениям», в том числе к пандемии.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ранее отмечало, что особенно пострадают от пандемии страны, чьи доходы сильно зависят от отдельных секторов, таких как туризм. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в конце октября сообщил, что потери бизнеса от введения новых нерабочих дней оцениваются в 4 миллиарда рублей в сутки. За две недели выходных они составят около 60 миллиардов.