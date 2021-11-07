Власти Псковской области решили не продлевать нерабочие дни. Завтра этот режим завершится. Об этом написал в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников. Он отметил, что две недели серьезных ограничений дали свои результаты. При этом в регионе продолжит действовать система QR-кодов. Кроме того, при заселении в гостиницы у постояльцев будут требовать сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19. Лица старше 60 лет по-прежнему обязаны самоизолироваться.