Прокуратура Бельгии проводит проверку инцидента в церкви в городе Бри, где мужчина и женщина занялись сексом

Прокуратура Бельгии проводит проверку по инциденту, который произошел в церкви в городе Бри, где мужчина и женщина занялись сексом перед алтарем.

Власти планируют возбудить уголовное дело по статье о распространении порнографии и непристойном поведении в общественном месте. Как пишет местная пресса, личности обоих участников уже установлены. В местном отделении полиции сказали, что пара была задержана, обоих нарушителей допросили. Подозреваемые не стали отрицать вину. Настоятель церкви Яак Янссен говорит, что теперь ему приходится оправдываться перед прихожанами, которые задают неудобные вопросы, как такое могло произойти.

Бургомистр города отмечает, что это беспрецедентный случай, и он должен быть рассмотрен по всей строгости закона. Теперь паре грозит штраф до 3000 евро, либо тюремное заключение.

Недавно в Москве эскорт-модель Риту Фокс арестовали на 14 суток из-за фотографии с оголенными ягодицами на фоне Кремля.