Левые силы сегодня отметят 104-ю годовщину со дня революции

Её отпразднуют в условиях локдауна.

Акции протеста из-за ситуации с коронавирусом представители КПРФ и других политических сил левого толка провести не смогут. В Москве всё ограничится возложением цветов к мавзолею, могиле Сталина и мемориальному комплексу героям революции у Кремлёвской стены, отметили в руководстве партии. Помимо КПРФ в акции примут участие движение Левый фронт, Союз советских офицеров, Надежда России и ряд других. Заявок на митинги и шествия в столице коммунисты на сегодня не подавали. В других российских регионах всё пройдёт по похожему сценарию. Цветы возложат к памятникам Ленину. Отметим, кое-где коммунисты пытались согласовать проведение уличных акций, но из-за ограничений в связи с ухудшением ситуации с ковидом им отказали. МВД предостерегло левые силы от проведения несогласованных массовых митингов. В ведомстве рапортовали, что полицейские готовы пресечь любую провокацию. Там пригрозили уголовной ответственностью организаторам, если действия участников акций приведут к массовым беспорядкам.

В КПРФ ранее заявляли о намерении провести массовую протестную акцию в Москве после снятия локдауна. На ней потребуют отменить результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму и улучшить социальное положение населения.