В России сегодня последний нерабочий день

Уже в понедельник регионы вернутся к обычно жизни, однако часть из них ввела дополнительные ограничения.

Несмотря на то, что суточный прирост заболеваемости почти не падает, а смертность от опасного вируса еще и растет, власти почти всех субъектов решили не продлевать нерабочие дни. Однако, Томская, Смоленская, Курская, Челябинская, Брянская и Новгородская области все же продлили каникулы еще на неделю. А вот в Новосибирске вопрос о продлении карантина на сегодняшний день еще не решен. Как ожидается, ситуация прояснится в понедельник.

Те же, кто решил вернуть граждан к работе, введи дополнительные коронавирусные ограничения. Так, с понедельника почти все субъекты переходят на систему цифровых кодов для допуска в заведения общепита и общественные места. В Москве, в частности, непривитым пенсионерам заблокируют социальные карты, студенты некоторых университетов смогут попасть на занятия только при наличии прививки или справки о перенесенном заболевании. Что касается работодателей, им придется перевести на удаленный режим работы не менее 30% штата сотрудников.

Во многих регионах сохранится запрет на работу заведений общепита в ночное время, а также ограничение на количество посетителей массовых мероприятий.