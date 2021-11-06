Клуб «Сочи» разгромил «ЦСКА» в домашнем матче 14-го тура РПЛ по футболу

У победителей дублем отметился Матео Кассьера (14-я и 16-я минуты), также отличились Артур Юсупов (4) и Игорь Юрганов (87). У гостей мяч забил Бахтияр Зайнутдинов (57).

Таким образом, «Сочи» одержал вторую победу в чемпионате подряд, ЦСКА – потерпел второе подряд поражение. Теперь «Сочи» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА располагается на пятой строчке.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, ЦСКА 21 ноября примет подмосковные «Химки», «Сочи» тогда же сыграет с казанским «Рубином».