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23:03, 06 ноября 2021

В Сьерра-Леоне число жертв при взрыве бензовоза перевалило за сотню человек

В Сьерра-Леоне число жертв при взрыве бензовоза перевалило за сотню человек, объявили в Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями. Погибли по меньшей мере 108 человек, еще 92 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла, когда бензовоз с полной цистерной столкнулся с грузовиком. Оба водителя при этом выжили. Но затем к разлившемуся горючему сбежались все бывшие неподалеку прохожие, чтобы его собраться. Тут-то и произошло воспламенение, за которым последовал взрыв.



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