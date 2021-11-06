В Сьерра-Леоне число жертв при взрыве бензовоза перевалило за сотню человек, объявили в Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями. Погибли по меньшей мере 108 человек, еще 92 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла, когда бензовоз с полной цистерной столкнулся с грузовиком. Оба водителя при этом выжили. Но затем к разлившемуся горючему сбежались все бывшие неподалеку прохожие, чтобы его собраться. Тут-то и произошло воспламенение, за которым последовал взрыв.

