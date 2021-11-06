СМИ: США обратились к Европейской службе внешних связей из-за наращивания вооруженных сил РФ возле украинской границы

Газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что Соединенные штаты Америки обратились к Европейской службе внешних связей и ряду европейских государств из-за наращивания российских вооруженных сил возле украинской границы.

Американцы, по данным издания, поделились с министерствами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции данными о передвижениях российских войск. Посольство США в Берлине отказалось комментировать публикацию, однако один из дипломатов сказал журналистам, что поддержка США территориальной целостности Украины не должна вызывать сомнений. Как сообщили газете дипломатические источники, данный шаг США сделали на фоне, как они выразились, крайне агрессивной риторики российских властей. Газета пишет, что этому шагу предшествовала беседа президента США Джо Байдена с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, в ходе которой, по данным Süddeutsche Zeitung, президент призвал Берлин увеличить давление на Россию в связи с запуском газопровода «Северный поток 2». При этом ранее в Министерстве обороны Украины подчеркнули, что не видят фактов наращивания войск России у собственных границ.

В Министерстве иностранных дел России опровергли сообщения, о стягивании войск к границе с Украиной. В ведомстве сказали, что военные перемещаются в разрешённых пределах.