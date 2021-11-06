Китайские работники НПЗ в Комсомольске-на-Амуре требуют выплатить им зарплату и вернуть документы

Китайские работники нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре требуют выплатить им зарплату и вернуть изъятые личные документы. По информации местных СМИ, руководство НПЗ, который принадлежит «Роснефти», рассчиталось с подрядчиками, однако до сотрудников эти деньги так и не дошли. Об этом «Эху Москвы» рассказала журналист местного портала «Комсити.ру» Ольга Щербакова.

По информации издания, акцию китайских рабочих сопровождают Росгвардия, ППС, ГИБДД, а также представители администрации города.