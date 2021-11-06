В Грузии в основном завершилась акция в поддержку арестованного Михаила Саакашвили

В Грузии в основном завершилась акция в поддержку арестованного экс-президента Михаила Саакашвили. Протестующие провели митинг неподалеку от тюрьмы, где его держат, в пригороде Тбилиси Рустави. После этого, судя по кадрам видеотрансляции, которую ведет местный канал «Мтавари Архи», бОльшая часть людей начала расходиться, но некоторые стали ставить палатки.

Тем временем пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором объявивший в тюрьме голодовку Саакашвили запивает таблетки соком-пюре. После этого в знак протеста против публикации своих личных данных Саакашвили объявил, что отказывается от всего, кроме воды. Выступавшие на митинге лидеры оппозиции потребовали от властей перевести Саакашвили в гражданскую больницу не позднее вечера понедельника.

Служба безопасности Грузии сообщила о подготовке экс-президентом Михаилом Саакашвили госпереворота. По мнению ведомства, он консультирует своих сторонников из тюрьмы. Об этом сообщил представитель СГБ Грузии Бача Мгеладзе: «Действия, направленные на свержение власти насильственным путем, планирует осужденный Михаил Саакашвили. Через тех, кто навещает его, он дает указания лидерам различных оппозиционных партий. Определенные политические группы планируют заблокировать здания парламента Грузии, аппарата правительства, администрации президента, министерства юстиции, министерства внутренних дел, а также перекрыть подъездные дороги к тюрьме». По словам Бачи Мгеладзе, организаторы акции также планируют переманить на свою сторону сотрудников правоохранительных органов.