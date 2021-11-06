Десятки тысяч экоактивистов участвуют сегодня в нескольких акциях протеста в Глазго

Десятки тысяч экоактивистов участвуют сегодня в нескольких акциях протеста в шотландском Глазго, где подходит к концу первая из двух недель климатического саммита ООН, передает британская вещательная корпорация Би-би-си.

Полиция Глазго заранее распространила предупреждения о готовящейся акции и перекрыла дороги по маршруту шествия. Протесты, как и в предыдущие дни конференции, проходят в целом мирно.

По данным организаторов, в Великобритании число участников объявленного сегодня так называемого Глобального дня климатического действия, превышает 50 тыс. человек. Всего к сегодняшним протестам должны присоединиться жители ста стран мира.