Мурашко: Число вакцинирующихся от ковида в стране выросло в 4-5 раз

Число вакцинирующихся от ковида в стране выросло в 4-5 раз, объявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время своего визита в Рязанскую область. Также он вновь подтвердил, что испытания подростковой вакцины находятся на завершающей стадии, препарат для несовершеннолетних готовятся одобрить в самое ближайшее время.

По данным оперативного штаба, в целом по России тем не менее до сих пор привиты лишь около трети граждан, поэтому показателю Россия находится в конце первой сотни стран

По словам сотрудников скорой помощи Еврейской автономной области, им указывают на необходимость вакцинации вне зависимости от наличия антител в организме. Водитель одной из подстанций «скорой» Иван Краснослободцев объяснил это в своем Инстаграме. Иван Краснослободцев подчеркнул, что он и его коллеги не призывают людей отказываться от вакцинации, и принятое сотрудниками «скорой» решение не прививаться касается только их самих.