Роспотребнадзор выявил в театре Романа Виктюка целый ряд нарушений коронавирусных ограничений

Об этом рассказал главный специалист московского управления ведомства Даниил Кобразов. Театру грозит закрытие на три месяца или штраф в размере полумиллиона рублей.
2021-11-06T20:33:50+03:00
2021-11-06T20:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 06 ноября 2021
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