Z Архив новостей новости
5 0 6 129
20:33, 06 ноября 2021

Роспотребнадзор выявил в театре Романа Виктюка целый ряд нарушений коронавирусных ограничений

Об этом рассказал главный специалист московского управления ведомства Даниил Кобразов. Театру грозит закрытие на три месяца или штраф в размере полумиллиона рублей.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Полконя-2021» Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о неё можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную»...

5 202 6 18748 10:24
Блоги

В Минске во Дворце Независимости выставили автомат Калашникова, с которым Лукашенко появился на акции протеста Президента Белоруссии с автоматом в руках показали в эфире государственного ТВ в день самых массовых в истории страны протестов против фальсификации выборов…

5 145 6 15771 31.10
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Важнейшее событие в жизни Союзного государства Мы считаем важным не диктовать нашим белорусским друзьям, как им жить и строить свою политическую систему, но оказывать им реальную поддержку в том, в чем они сегодня особенно остро нуждаются…

5 74 6 8724 05.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обрыв профессиональных стандартов Заходим на сайт IHS, где, как сообщает Bild, подвязался эксперт Кокшаров. Непосредственно на его страничке крупным леттерингом значится, что за свои экспертизы по телефону он берет по тысяче долларов в час…

5 84 6 12204 01.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы продолжат принуждать Россию «укреплять энергобезопасность Киева» Мысль если и интересная, то только американским стратегам и украинским тактикам. Российский интерес давно уже в другом…

5 69 6 10156 03.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Вниманию Би-би-си: где вы, таланты?» Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве со стороны их западных покровителей…

5 64 6 11453 03.11
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! Мне, как и любому кавказцу, надоело это вечное обвинение по любому происшествию. Несколько дней называли подравшихся в Ватутинках уроженцами республик СКФО. Ни одно продажное СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни…

5 85 6 16946 19:14
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

История заключается в том, что перед продлением своих полномочий следующих Владимиру Путину нужно вызвать восторг и счастье, как он вызвал восторг и счастье, присоединив Крым. И этот восторг и счастье означает объединение с Беларусью…

5 76 6 15488 12:05
#слушать 01:30:35 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

CNN: Глава ЦРУ посещал Москву из-за ситуации на границе с Украиной Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс приезжал по поручению президента Джо Байдена, так как США обеспокоены «перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины»...

5 33 6 6737
Новости

CNN: Глава ЦРУ предостерег Россию от военных действий против Украины Утверждается, что это была основная цель визита в Москву директора ведомства Уильяма Бернса…

5 60 6 12814
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это вам не Квартал-95, пан Зеленский. Крым никогда не вернётся на Украину Раскачивание ситуации приведёт к тому, что Россия может ввести жёсткие санкции против Украины и её граждан, перекрыть прокачку газа через Украину, полный запрет на ввоз украинских товаров и визовый режим…

5 187 6 39645 03.11
Блоги

Модель Алена Ефремова извинилась за поцелуй с рэпершей Хофманитой у Вечного огня в Москве Предположительно, видео было снято еще в 2018 году…

5 42 6 9509 05.11
Блоги

Дмитрий Медведев: Шесть уроков одной пандемии Заместитель председателя Совета безопасности РФ — о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19...

5 144 6 33793 01.11
Новости

«Организатор перевозок» продолжает штрафовать пассажиров в московском метро, которые не носят маски надлежащим образом Об этом рассказала старший инспектор-контролёр Анжела Иванова…

5 20 6 5008
Новости

Родственники умершего в СИЗО заключённого Равиля Расулова нашли на его теле следы пыток Ранее в правоохранительных органах утверждали, что этот человек совершил самоубийство…

5 22 6 5613
Блоги

Лев Пономарёв правозащитник

Сталин, Путин, Гулаг и автомат Калашникова Государство должно объявить награду за любую полезную информацию о массовых пыточных конвейерах, как об особо-тяжком преступлении, подрывающим основы общества и государства…

5 112 6 30045 01.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Der Spiegel: 35-летний российский дипломат разбился насмерть, выпав из окна посольства РФ в Берлине Инцидент произошел еще 19-го октября, но известно о нем стало лишь сейчас…

5 48 6 27321
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин ни разу свой лик не осквернил маской и задал России эту пофигистическую моду…

5 15 6 71607 03.11
#слушать 51:15 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3555356
Вопросы, сомнения, судебные ошибки:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 5855 31.10
Блоги

Михаил Фаворов д.м.н, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc

Больных все больше, а выздоравливает мало Легко вижу надвигающуюся регистрацию 50 000 в день и смертность более 1.500. НО, конечно, если руководство позволит!..

5 110 6 187374 02.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Чёрная метка Путина Чёрная метка Путина Это отвратительно, но это нужно знать, чтобы видеть, как Россия докатилась до травли собственных граждан и к чему это рано или поздно приведёт…

5 79 6 103947 01.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9314978
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5074840

Сегодня в эфире