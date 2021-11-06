Мурашко: Число вакцинирующихся от коронавируса в России подскочило почти в 5 раз

Число вакцинирующихся от коронавируса в России подскочило почти в 5 раз, отрапортовал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время визита в Рязанскую область. Также он вновь подтвердил, что испытания подростковой вакцины находятся на завершающих стадиях, препарат для несовершеннолетних готовятся одобрить в самое ближайшее время.

По данным оперативного штаба, в целом по России тем не менее до сих пор привиты лишь около трети граждан, по этому показателю Россия находится в конце первой сотни стран.