На Пхукет прилетел первый с начала пандемии прямой рейс с туристами из России

Самолет компании «Аэрофлот» привез из Москвы 275 пассажиров, объявили в российском консульстве на этом тайском курорте. По традиции, самолет встретили водяной аркой. Со следующей недели национальный перевозчик будет выполнять по 2 таких регулярных рейса туда и обратно в неделю.
2021-11-06T20:03:04+03:00
2021-11-06T20:03:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 06 ноября 2021
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