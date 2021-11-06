На Пхукет прилетел первый с начала пандемии прямой рейс с туристами из России

Самолет компании «Аэрофлот» привез из Москвы 275 пассажиров, объявили в российском консульстве на этом тайском курорте. По традиции, самолет встретили водяной аркой. Со следующей недели национальный перевозчик будет выполнять по 2 таких регулярных рейса туда и обратно в неделю.