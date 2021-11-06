Кадыров вступил с Симоньян в заочную полемику по национальному вопросу

Глава Чечни Рамзан Кадыров вступил с руководителем канала Russia Today Маргаритой Симоньян в заочную полемику по национальному вопросу. Поводом стало недавнее нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве – как выяснилось впоследствии, уроженцев Закавказья, но с российскими паспортами. Симоньян в этой связи назвала правильным ответом возвращение к советскому институту прописки с ее постоянными проверками полицией у каждой станции метро.

Кадыров же обвинил Симоньян в том, что она пиарится на громкой теме преступлений кавказцев вместо того, чтобы проявить региональную солидарность.