СК возбудил уголовное дело после нападения пассажира поезда Москва—Адлер на полицейского

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения пассажира поезда Москва — Адлер на полицейского.

Начальник следовавшего на юг России пассажирского состава доложил о дебошире, который стал вести себя неадекватно в одном из вагонов, когда поезд прибыл в Тулу, сообщает МВД. При этом что именно происходило, неизвестно.

Когда на место приехали полицейские, он закрылся от них в купе, но долго там не пробыл. При попытке его оттуда вытащить пассажир стал сопротивляться, достал травматическое оружие и выстрелил в полицейского и приехавшего на помощь росгвардейца. Получили ли они тяжелые ранения и в каком состоянии находятся сейчас, не уточнили. Но следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о неопасном для жизни или здоровья насилии в отношении представителя власти.

Силовики эвакуировали людей из поезда и оцепили вагон, где находился стрелок. Его задержали на месте. Пострадавших среди пассажиров нет.

Как отмечают СМИ, нападавший — житель Ставрополя. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.