Татарстан стал первым российским регионом, который будет пускать в общественный транспорт по QR-кодам вакцинации от ковида. А тем временем в Москве компания «Организатор перевозок» продолжает штрафовать пассажиров в московском метро, которые не носят защитные маски надлежащим образом. Об этом рассказала старший инспектор-контролёр Анжела Иванова. Только за первые несколько дней нерабочей недели из-за масок в столичном метро оштрафовали более десяти тысяч человек.