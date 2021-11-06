Татарстан стал первым российским регионом, который будет пускать в общественный транспорт по QR-кодам вакцинации от ковида. А тем временем в Москве компания «Организатор перевозок» продолжает штрафовать пассажиров в московском метро, которые не носят защитные маски надлежащим образом. Об этом рассказала старший инспектор-контролёр Анжела Иванова. Только за первые несколько дней нерабочей недели из-за масок в столичном метро оштрафовали более десяти тысяч человек.
2021-11-06T19:40:57+03:00
2021-11-06T19:40:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:40, 06 ноября 2021
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