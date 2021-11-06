Футбольный клуб «Динамо» обыграл «Краснодар» в четвертый раз подряд в чемпионате России

Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в присутствии немногим менее 7,5 тысяч зрителей (это 30-процентная заполняемость). Единственный гол на 73-й минуте забил Вячеслав Грулев.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Динамо» 21 ноября примет тульский «Арсенал», «Краснодар» днем ранее дома сыграет с московским «Спартаком».

