В Анадыре завели уголовное дело на подростка из-за угрозы напасть на школу, сообщает региональное управление СК. Дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (максимальное наказание – до 5 лет колонии) завели на 17-летнего юношу, который выложил в интернет фотографию оружия и заведомо ложное текстовое сообщение, что собирается совершить теракт в школе.

Руководству учебного заведения пожаловались другие ученики. В тот же день молодого человека задержали и действительно изъяли у него при обыске пневматическое ружье.