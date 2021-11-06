Коста-Рика стала первой в мире страной, объявившей обязательную вакцинацию от коронавируса среди детей от 5 лет

Начать делать прививку юным костариканцам планируют уже с весны, сообщает местное министерство здравоохранения. К этому времени в страну должна поступить 3,5-миллионая партия американской вакцины Pfizer, около половины которой пустят на иммунизацию жителей от 5 до 11 лет. Остальную часть власти хотят использовать для ревакцинации взрослых.

Прививку от коронавируса в Коста-Рике сделали обязательной для совершеннолетних еще полгода назад, теперь же такие условия постепенно распространяются и на детей. Всего, как утверждают власти, полностью привились уже больше половины жителей страны старше 12 лет.

Ранее прививать детей американским препаратом разрешили и в самих США, но делать процедуру обязательной не стали. Детская вакцина против коронавируса, по словам властей Штатов, показала высокую эффективность.

Иммунизация детей уже разрешена в ряде стран мира, в том числе в государствах Евросоюза. Тем временем российские власти планируют начать вакцинацию несовершеннолетних в ближайшие месяцы.