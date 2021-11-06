ФБР установило первоисточник слуха о компромате на Дональда Трампа, якобы снятого на видео с проститутками в московском отеле Ритц, что стало главной сенсацией Досье Кристофера Стила. В четверг в США был арестован россиянин Игорь Данченко, который собрал основную информацию для досье.

В обвинительном заключении, предъявленном ФБР российскому аналитику Игорю Данченко по факту дачи им ложных показаний под присягой, установлено лицо, которое снабдило россиянина ложной информацией об инциденте с участием Дональда Трампа и проституток в московском отеле Ритц. Яйкобы Трамп заставил женщин мочиться на кровать президентского номера, где ранее останавливался Барак Обама. В обвинении источник слуха не назван, но американские СМИ тут же его идентифицировали — это давний соратник Хиллари Клинтон, бывший сотрудник Госдепа, демократический политтехнолог Чарльз Долан. В 2016 году он останавливался в том самом отеле Ритц в Москве, и находясь там, встретился с генеральным менеджером и сотрудниками отеля и осмотрел президентский люкс. Позже у Долана и Данченко состоялся в Ритце ланч, после чего Данченко вылетел в Лондон, чтобы встретиться с Кристофером Стилом, бывшим британским разведчиком, который составил досье на Трампа и включил в него информацию об эпизоде с проститутками и о якобы имеющемся у российских спецслужб об этом видео-компромате.

ФБР не обвинило Игоря Данченко в работе на российскую разведку, но в обвинительном заключении процитирован имейл некого руководителя по связям с общественностью, в котором автор пишет, что Данченко, по его мнению, работает на российские спецслужбы — «после того, как он сказал мне, он провел два года в Иране и когда я впервые встретил его, он знал обо мне больше, чем я», говорилось в электронном письме от 2016 года.