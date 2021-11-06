В Москве на Пушкинской площади сегодня задержали участников одиночных пикетов

Они выступали в поддержку политических заключённых.

На 10 человек, по данным правозащитной организации «ОВД-инфо*», были составлены протоколы. Сразу после задержания их отправили в отделы полиции по Тверскому и Мещанскому районам. Сама площадь сразу после задержаний была частично оцеплена сотрудниками полиции. Один из участников одиночного пикета Давид Абгарян объяснил в эфире телеканала «Дождь*», что его доставили в отделение за то, что он стоял с плакатом, на котором был написан вопрос: «Я один считаю, что у власти много воров и бандитов»? Журналистам «Дождя» он рассказал, что при задержании силовики нарушали закон.

В «ОВД-инфо» рассказали, что как минимум одну женщину полицейские задержали в грубым применением силы. По сообщениям правозащитников, ко всем задержанным были направлены адвокаты.

На данный момент все пикетчики отпущены, на них составлены протоколы по статье о несогласованном митинге.

Напомним, что российские власти считают телеканал «Дождь» и организацию «ОВД-инфо» иностранными агентами.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.