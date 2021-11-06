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18:36, 06 ноября 2021

Первая в мире страна сделала вакцинацию от ковида обязательной для детей с 5 лет – это Коста-Рика

Ранее обязательной прививка в этой стране была для подростков от 12-ти. Для этого страна закупит 3,5 млн доз вакцины у американской компании Pfizer, сообщил президент Карлос Альварадо.
Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого подростками и взрослыми. Дозы будут распределены с тем же интервалом в три недели, что и у взрослых. 


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