Первая в мире страна сделала вакцинацию от ковида обязательной для детей с 5 лет – это Коста-Рика

Ранее обязательной прививка в этой стране была для подростков от 12-ти. Для этого страна закупит 3,5 млн доз вакцины у американской компании Pfizer, сообщил президент Карлос Альварадо.

Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого подростками и взрослыми. Дозы будут распределены с тем же интервалом в три недели, что и у взрослых.